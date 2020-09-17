Сбербанк провел платеж корпоративному клиенту в Северном Ледовитом океане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк провел платеж корпоративному клиенту в Северном Ледовитом океане. Это первое подобное событие. Финансовую операцию провели благодаря тому, что удалось верифицировать рублевое платежное поручение при помощи усиленной облачной неквалифицированной электронной подписи. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Потребность в сервисе возникла, когда клиент банка находился в Северном Ледовитом океане. Ему нужно было провести платеж контрагенту, но сделать он этого не смог - не работал телефон и невозможно было отправить SMS. Клиент обратился в Facebook к Сбербанку и лично зампреду Анатолию Попову с просьбой решить нестандартную ситуацию.

Сбербанк за несколько дней сделал для клиента сервис оплаты без SMS, фактически пропилотировав этим новую услугу. Сам сервис банк планирует тиражировать к концу года.

- Мы считаем своей обязанностью помогать нашим клиентам в любых, самых нестандартных ситуациях, - рассказывает Анатолий Попов. - Мы буквально за пару дней сделали доступной для этого клиента инновационную технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение. Благодаря этому сервису нет необходимости в наличии сим-карты, не нужно ждать СМС для подписания как простых рублевых платежек, так и в дальнейшем более сложных документов.