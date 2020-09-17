В селе Ленинское в ЕАО уложили больше 90 тысяч мешков с песком для дамб

В селе Ленинское ЕАО уложили больше 90 тысяч мешков с песком для дамб Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В селе Ленинское в ЕАО уложили больше 90 тысяч мешков с песком для оборудования дамб и защиты дорог. Напомним, гидрологическая обстановка в этом населенном пункте остается напряженной из-за амурского паводка. Работу по созданию защитных сооружений выполнили в том числе и силами военных. Бойцы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцируемого в ЕАО, оказывают помощь населению Ленинского района, наполняют и укладывают мешки вдоль дорог, гидротехнических сооружений, вблизи жилых массивов. В местах просачивания воды организуют немедленное восстановление заграждений.

- Военные продолжают оказывать адресную помощь жителям села Ленинское и близлежащих населенных пунктов. По просьбе местных жителей, в домах поднимают мебель, бытовую технику и продукты питания, переносят имущество в более безопасные места. Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям и инвалидам, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.