Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в 600 сантиметров Фото: Борис КОКУРИН

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в 600 сантиметров. Пик паводка ожидается в период 17-19 сентября. По данным на четыре часа 17 сентября, вода у краевой столицы держится на уровне 601 сантиметра. За сутки река поднялась на 21 сантиметр.

- За одну ночь выросла дамба на улице Штормовой. Основное тело сооружения закончили насыпать в час - в месте подтопления дорогу перекрыли полностью, а к трем часам утра уже запустили насос, чтобы откачать воду и обеспечить проезд автомобилям экстренных служб к домам частного сектора, - рассказал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГОиЧС.

Бригады трудились на возведении дамбы в устье затона. Рядом с защитным сооружением установили две насосные установки, производительность каждой - пять тысяч кубометров воды в час.

В Хабаровске подтоплено около 40 придомовых территорий в частном секторе, преимущественно в микрорайоне «Красная речка». Кипит работа и на стадионе имени Ленина. Напомним, что из-за паводка в Хабаровске действует режим ЧС.