В Биробиджане осужденные помогли Дому ветеранов Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане осужденные помогли Дому ветеранов. Поработать вызвались семь человек, отбывающих наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при колонии-поселении №4 УФСИН России по Еврейской автономной области.

- Осужденные отремонтировали фасад здания и побелили стены. Работу выполнили по просьбе представителей мэрии, которые обратились к руководству пенитенциарного учреждения с предложением оказать посильную помощь. Группа активных граждан охотно откликнулась на просьбу и в свободное от работы время произвела ремонтные работы, - сообщила Алевтина Королева, старший инспектор группы по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, УФСИН России по Еврейской автономной области.

К слову, за помощь осужденных поощрили - объявили благодарности и досрочно сняли ранее наложенное взыскание.