Противостояние Марса можно увидеть в небе над Хабаровским краем ФОТО: аккаунт в Instagram "Астрономия в Хабаровске"

Осень в Хабаровском крае хоть и скупа на безоблачные дни, но все же дарит иногда возможность полюбоваться звездным небом. Такие мгновения ни за что не упустят любители астрономии. Ведь им этой осенью, если, конечно, позволит погода, удастся полюбоваться планетами.

- В июле поражали своей красотой Юпитер и Сатурн, прошедшие стадии противостояний. Юпитер, Сатурн ослеплял кольцами, которые особо удачно сейчас расположены. Сейчас они все ниже и ниже над горизонтом с каждой ночью и скоро совсем пропадут из вида, - рассказали астрономы-любители в Хабаровске.

Пока Марс высоко расположился на ночном небе и стремительно движется к своему противостоянию. Астрономическое событие случится 14 октября. Уже сейчас через телескоп на красной планете можно рассмотреть массу деталей. Максимальную видимость приобретают и Уран с Нептуном, но кроме цвета больше пока ничего не рассмотреть. На небо выходят созвездия Пегаса, Андромеды и Треугольника, также можно понаблюдать за туманностью Андромеды.