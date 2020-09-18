Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 18 сентября: лечится 121 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 18 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 213 человек. Из них у 121 пациента подтвержден диагноз covid-19. За минувшие сутки выписали 14 человек, госпитализировали 15.

- В реанимационном отделении находятся 14 пациентов. Подозревают заражение коронавирусом у шести человек, контактировавших с заболевшими, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, лечение получают 86 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки госпитализировали с этим диагнозом девять человек. Амбулаторно лечатся 38 пациентов с covid-19, из них 10 – это дети. Выписали по выздоровлению пять человек.

Жителей города юности призывают принимать противоэпидемиологические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.