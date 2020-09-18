Хабаровский филиал Россельхозбанка информирует об ограничениях в работе ДБО

В связи с переходом на новое программное обеспечение доводим до сведения физических и юридических лиц, обслуживающихся в Хабаровском региональном филиале, о возможных ограничениях в работе мобильного и интернет-банка.

С 14:00 (МСК) 18 сентября по 00:00 (МСК) 21 сентября доступ в интернет- банк и мобильный банк для физических лиц будет недоступен. В этот же период будут недоступны операции со вкладами и переводами денежных средств.

С 07:00 (МСК) 18 сентября по 00:00 (МСК) 21 сентября доступ в интернет- банк для юридических лиц будет недоступен.

С 09:00 (МСК) 18 сентября по 00:00 (МСК) 21 сентября доступ в мобильный банк для юридических лиц будет недоступен.

Расходные операции (в торговых точках и в устройствах Банка) будут доступны.

Пользователям услуг заранее приносят извинения за доставленные неудобства.