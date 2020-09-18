В Хабаровском и Приморском краях истребители участвуют в воздушных боях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском и Приморском краях истребители Су-35С и МиГ-31БМ участвуют в воздушных боях. К учению привлекли также подразделения и части противовоздушной обороны, штурмовую и бомбардировочную авиацию.

- Во время учений бойцы перебазировали авиационную технику из Приморья на оперативные аэродромы в Хабаровском крае. На одном из таких аэродромов развернули полевой лагерь с командным пунктом. Оттуда руководят действиями сил соединения, - прокомментировали в пресс- службе Восточного военного округа.

Военные во время таких учений истребители Су-35С и МиГ-31БМ отрабатывают тактику ведения воздушных боев одиночно и в составе пар, звеньев и отрядов. Штурмовики Су-25 и истребители-бомбардировщики Су-34 прорывают противовоздушную оборону важных объектов. Им противодействуют наземные подразделения противовоздушной обороны и истребительная авиация.