В Хабаровском крае зафиксировали один лесной пожар Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае зафиксировали один лесной пожар. По данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «ИСДМ-Рослесхоз», очаг возгорания находится на территории Охотского района. По предварительной информации, огонь разыгрался на территории площадью 1292 гектара.

- Пока специалисты наблюдают за развитием пожара с помощью космических средств. Очаг возгорания находится в междуречье, прирост площади за прошедшие сутки незначительный и составил 14 гектаров. От населенного пункта Арка пожар уделен на 60 километров, от населенного пункта Охотск – 35 километров, - рассказали в региональном управлении лесами.

Отметим также, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства края тушение лесного пожара остановили. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики он не представляет. Если такая угроза появится, то примут меры по его тушению.