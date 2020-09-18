В Хабаровске на улице Воронежская посреди дороги появилась огромная дыра Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на улице Воронежская рядом с поворотом на улицу Шелеста посреди дороги появилась огромная дыра. Асфальт разрушился над линией теплосетей. Наблюдали это происшествие автолюбители, чей маршрут пролегал по этой дороге. С утра в районе провала установили ограждения – сигнальные ленты, дежурили автоинспекторы. Со слов очевидцев, из-за происшествия на трассе образовалась большая пробка.

- Провал случился над трассой ТМ-32, хотя данных о наличии аварии на сетях пока нет. Информация о происшествии передана в Хабаровскую теплосетевую компанию, - отметили в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Отметим также, что в энергетики пообещали привести дорогу в надлежащий вид в кратчайшие сроки. Яму заполнят песком, чтобы не было просадки, потом уложат асфальт. Ход восстановительных работ находится на контроле администрации Хабаровска. Они должны завершиться сегодня к 17 часам.