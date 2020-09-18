В Комсомольске-на-Амуре пройдет «Кросс наций» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре пройдет «Кросс наций». Спортивное событие проведут завтра, 19 сентября, в честь Всероссийского дня бега. Сбор участников в 10:30 на Театральной площади у драмтеатра. Первый старт запланировали на 11:00, будет забег спортивных семей.

- Регистрация участников проходит сегодня, 18 сентября, с 14:00 до 18:00 в городском центре тестирования (стадион «Авангард», южная трибуна). Более подробная информация по телефону 52-29-12, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в воскресенье, 20 сентября, на парковке Драматического театра в четвертый раз пройдут традиционные соревнования по баскетболу 3*3 «Оранжевый мяч». Для участия в соревнованиях надо собрать команду из четырех человек (3 в поле + 1 запасной), направить заявку на электронную почту ofis_fis@kmscity.ru, в воскресенье, 20 сентября, подойти всей командой к 9:00 на парковку Драмтеатра. К участию приглашают всех желающих.