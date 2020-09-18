В Комсомольске перед Драмтеатром пройдет ярмарка «Золотая осень» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольске-на-Амуре перед драмтеатром пройдет ярмарка «Золотая осень». Мероприятие запланировали на воскресенье, 27 сентября. Предполагается, что на этой площадке горожане смогут купить продукты от местных сельхозпроизводителей.

- Ранее планировали провести мероприятие на площади Юности. Однако после оценки количества участников стало ясно, что все желающие там не поместятся. Поэтому решили перенести все на площадь перед драматическим театром. Там и парковочных мест больше, и точно все смогут разместиться, - рассказал Максим Аликин, организатор ярмарки.

Отметим, что участвовать в ярмарке уже пожелали больше ста фермеров и предпринимателей из Комсомольского, Амурского и Солнечного районов. Тем, кто еще не успел подать заявку, напоминают, что обращаться нужно в АО «Плодоовощи» по телефону 51-59-58. Напомним, в рамках ярмарки будет работать консультационный пункт сектора по защите прав потребителей администрации города. А еще можно будет попробовать мексиканскую кухню.