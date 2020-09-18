В Биробиджане прохожий выбросил гашишное масло рядом с патрульным авто Фото: Олег ЗОЛОТО

В Биробиджане за минувшие сутки, 17 сентября, правоохранители задержали прохожего. На молодого человека патрульные обратили внимание из-за его странного поведения - при виде патрульного автомобиля он стал часто оглядываться и дважды поменял направление движения. На всякий случай его решили проверить.

- К прохожему подошли и представились, попросили предъявить документы. Мужчина трясущимися руками достал из внутреннего кармана паспорт и протянул стражам правопорядка. Когда ему предложили пройти ближе к патрульному автомобилю, он совершил сброс небольшого бумажного свертка, от которого исходил специфический запах, за служебный транспорт, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находилось гашишное масло общим весом 0,1 грамма. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы сроком до трех лет.