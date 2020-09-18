В Хабаровске детей застали за экстремальным развлечением Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске детей застали за экстремальным развлечением на железной дороге. Один из несовершеннолетних на участке станции «Корфовская» запрыгнул на вагон по ходу движения состава и проехал на подножке поезда. Об инциденте в дежурную часть транспортной полиции сообщил машинист поезда.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они выяснили, что экстремалу 14 лет, он из близлежащего поселка Корфовский. Мальчик сказал, что шел из школы, скучал и решил таким опасным способом развлечься.

- В тот же день на участке станции «Верино» машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на двух несовершеннолетних. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили личности двух школьниц восьми лет, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сестры-близнецы перебегали через рельсы, чтобы сократить путь от школы до дома. Приближающийся поезд они не заметили. В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.