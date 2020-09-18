Об оплате налогов хабаровчанам напоминают прямо на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об оплате налогов хабаровчанам напоминают прямо на работе. Для этого муниципальные специалисты совместно с представителями УФНС регулярно выезжают на предприятия и в организации.

- Людям объясняют, что транспортный налог, налоги на землю и имущественный поступают в городскую казну и идут на реализацию многих муниципальных программ, большинство из которых социальные, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом города.

Также в Хабаровске работают мобильные офисы, в которых можно узнать об имеющейся задолженности. Они будут функционировать во всех районах краевой столицы до 1 декабря. Именно в этот день истекает срок оплаты имущественных налогов за 2019 год.

Жителей Хабаровска убедительно просят не копить долги по налогам и вовремя оплачивать полученные квитанции. Напомним, по отношению к злостным неплательщикам могут применить меры административного характера.