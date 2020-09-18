Хабаровский Центр медицинской профилактики признали лучшим в стране ФОТО: Центр медицинской профилактики

Хабаровский Центр медицинской профилактики КГКУЗ «МИАЦ» министерства здравоохранения Хабаровского края признали лучшим в стране. Таковы итоги Всероссийского конкурса «Здоровая страна» в номинации «Лучшие практики использования информационных технологий с целью популяризации здорового образа жизни».

Конкурс проводят с целью представить успешный опыт деятельности центров медицинской профилактики в области популяризации здорового образа жизни. По мнению федеральных экспертов Министерства здравоохранения РФ, в Хабаровске представлены прекрасные наработки в этой области.

- Центр медицинской профилактики КГКУЗ «МИАЦ» минздрава края представил концепцию мобильного приложения «Тур по вредным привычкам». Проект разработали с использованием технологии виртуальной реальности, - прокомментировали в региональном минздраве. - Узнать о нем может каждый желающий, пройдя по ссылке.