Жительницу Хабаровска осудили за убийство мужа ножницами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Хабаровска осудили за убийство мужа ножницами. Из материалов дела следует, что 34-летняя женщина и ее супруг перед трагедией ссорились, причем дважды. Сначала 17 ноября 2019 года осужденная и ее муж выпивали в своей квартире, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Во время застолья начался конфликт, в ходе которого фигурантка ударила супруга ножом в грудь.

- Раненного мужчину доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Время спустя - 30 ноября 2019 года, также во время хмельного застолья, между супругами снова возник конфликт. Женщина опять ударила мужчину. На этот раз ножницами по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы 28 декабря 2019 года, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд признал женщину виновной в совершенных преступлениях и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.