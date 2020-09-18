Хабаровский край присоединится к Всероссийской акции «Я выбираю спорт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровский край присоединится к Всероссийской акции «Я выбираю спорт». Спортивные мероприятия пройдут в ближайшие выходные 19-20 сентября. Откроется акция традиционной зарядкой на краевой набережной в Хабаровске и в физкультурно-оздоровительных комплексах, начало в 10:00.

- На набережной стадиона имени Ленина в 11:00 начнется забег «Кросс нации». Участников до 17 лет включительно допустят только при наличии разрешения врача, старше 18 лет - при наличии допуска врача или личного письменного подтверждения персональной ответственности за свое здоровье, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На набережной с 10:00 до 19:00 для студентов проведут соревнования по баскетболу 3х3, на центральной сцене стадиона имени Ленина с 13:00 до 14:00 - открытую тренировку по северной ходьбе. На арене «Ерофей» организуют экскурсию и каток, а в «Платинум Арене» 19 сентября с 12:15 начнется сеанс свободного катания, вход по студенческому билету бесплатный.