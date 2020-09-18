В Хабаровске анализы на Covid-19 будут брать у школьников и учителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анализы на COVID-19 будут брать у школьников и учителей в Хабаровске. На обследование направят тех, у кого есть признаки ОРВИ. Распоряжение краевого минздрава, где определены новые рекомендации по диагностике и выявлению возбудителя респираторного заболевания, подписал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Если случаи выявления признаков ОРВИ у школьников единичны, то тестирование на коронавирус будет определять педиатр. Если же в школьном классе заболеют три и более человека, то тестирование на коронавирусную инфекцию будет обязательным. В лабораториях установят не только факт наличия или отсутствия вируса COVID-19, но и в течение недели сделают вирусологическую расшифровку, установят возбудителя вируса ОРВИ.

Подходы к наблюдению учителей, воспитателей детских садов, других сотрудников общеобразовательных учреждений также изменятся. При возникновении признаков респираторных заболеваний тест на COVID-19 будет обязательным.