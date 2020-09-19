На Сахалине хабаровские поисковики обнаружили захоронения советских солдат

Хабаровчане отправились на поисковые работы в составе большой экспедиции Фото: Администрация Хабаровска

Экспедиция работала в Смирныховском районе Сахалинской области, где в годы советско-японской войны в августе-сентябре 1945 года проходили бои. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, хабаровские поисковики обнаружили останки двух советских солдат.

По словам руководителя хабаровской делегации Алины Потихановой, главного специалиста Центра патриотического воспитания, у группы уже есть планы на следующий год. Ребята хотят принять участие в мероприятиях по изучению мест на западе страны, где во время Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные сражения.