Килограмм конопли нашли полицейские у жителя Вяземского района

Наказание за хранение и распространение наркотиков - лишение свободы на весьма крупные сроки. Фото: пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю

В поселке Шумном (Вяземский район Хабаровского края) сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного жителя наркотик. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, во время обыска внимание полиции привлекла растительная масса зеленого цвета и части растений, имевшие специфический запах. Экспертиза показала, что все это добро – марихуана, наркотик кустарного производства из конопли. Общий вес партии в высушенном виде составил 988 граммов, а это квалифицируется как крупный размер.

Задержанный рассказал, что летом в лесополосе за поселком нашел куст дикорастущей конопли и решил изготовить из нее наркотик для собственного употребления. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.