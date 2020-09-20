Обстановка в Хабаровском крае на 20 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 20 сентября, в Хабаровске без существенных осадков, температура ночью +8 +10, днем +14 +16, ветер северный 6-11 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью +5 +12, днем +13 +18, ветер северо-восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +2 +13, днем +10 +18, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, температура ночью 0 +8, днем +10 +17, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 11325.