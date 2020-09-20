В Хабаровском крае увеличилось число ЭКО Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае с начала 2020 года провели больше 700 процедур ЭКО из 900 запланированных. Процедуры проводят за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. К слову, число процедур экстракорпорального оплодотворения в регионе увеличили до 1300 по ОМС.

- Медицинскую помощь оказывают в отделениях вспомогательных репродуктивных технологий Перинатального центра. С каждым годом доступность такой услуги увеличивают. Для сравнения, в Хабаровском крае ЭКО в три раза выше чем в Москве, где на 12,6 млн человек определено только четыре тысячи бесплатных процедур, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В перинатальном центре эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения составляет 35-36 процентов. На 10 тысяч населения этот показатель в крае выше почти на четыре процента, чем в среднем по России. Число детей, рожденных путем ЭКО, увеличилось с одного до трех процентов.