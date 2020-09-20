После прорыва дамбы в ЕАО возбудили уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

После прорыва дамбы в Еврейской автономии возбудили уголовное дело. На сегодняшний день известно, что в отношении должностных лиц администрации Ленинского района идут разбирательства по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

- Ранее сообщалось, что 14 сентября 2020 года случился промыв дамбы возле села Ленинское. В результате этого произошло подтопление участка местности, на котором расположено 80 частных домов, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствие полагает, что должностные лица районной администрации допустили нарушения требований по эксплуатации, реконструкции и техническому обслуживанию гидросооружения, что повлекло причинение ущерба гражданам. Следователи проводят проверку с целью установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.