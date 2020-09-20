Прием заявлений от хабаровчан на детские выплаты закончится через 10 дней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прием заявлений от хабаровчан на детские выплаты закончится через 10 дней. Напомним, заявления принимают до 30 сентября 2020 года. Получить финансовую поддержку могут родители и опекуны, которые еще не получили выплаты на детей до 16 лет.

- Заявления можно подать электронно на портале Госуслуг, через ближайший отдел МФЦ или клиентскую службу ПФР. Специалисты помогут заполнить заявление, даже если недостает необходимых сведений, например, СНИЛС или банковской карты, - рассказали в городском управлении образования.

Напомним, родители или опекуны могут получить ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на детей от 0 до трех лет, единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, достигших этого возраста в период с 11 мая по 30 сентября 2020 года.