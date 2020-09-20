Уровень Амура у Хабаровска на вечер 20 сентября 2020: вода на отметке в 630 сантиметров Фото: Борис КОКУРИН

По данным на пять часов вечера 20 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска на отметке в 630 сантиметров. По прогнозам гидрологов, у краевой столицы в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров. Пойма подтоплена на 3,2 метра.

- Паводок категории опасного явления проходит на реке Амур в Хабаровском районе на участке Хабаровск – село Елабуга, пойма затоплена на глубину 0,2-3,2 метра, - рассказали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что уровень Амура у Комсомольска -на- Амуре превышает отметку неблагоприятного явления. Вода на отметке в 558 сантиметров, подтоплена пойма на 2,4 метра. Кроме того, на территории края затоплены поймы рек Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,9 метра.