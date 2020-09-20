В УМВД России по Хабаровску новый руководитель Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В УМВД России по Хабаровску новый руководитель. Личному составу его представил начальник Управления МВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев. Должность принял полковник полиции Станислав Крючков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Для справки: Крючков Станислав Владимирович служит в органах внутренних дел более 20 лет. После окончания Дальневосточного юридического института МВД России работал в должности оперуполномоченного. Затем много лет трудился в уголовном розыске ОВД Кировского района Хабаровска.

Кроме того, в 2012 году возглавлял один из городских отделов полиции Хабаровска, а в 2017 году окончил Академию управления МВД России. Занимал руководящие должности в УМВД России по Хабаровску и УМВД России по Хабаровскому краю. Среди его наград медали «За отличие в службе» I, II, III степеней, нагрудный знак «Лучший сотрудник криминальной милиции».