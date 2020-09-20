В ОНК Москвы опровергли слухи об избиении Сергея Фургала ФОТО: Следственный комитет России

Ранее стало известно о том, что Сергей Фургал, теперь уже бывший глава правительства Хабаровского края, не вышел на встречу с членами ОНК города Москвы. Это сообщение стало резонансным, вызвало много толков. Кроме того, в сети появились фотографии якобы избитого экс-губернатора.

- Никаких побоев у Сергея Ивановича нет. Мы его очень внимательно осмотрели, посмотрели его руки, задали ему вопросы. Бывший глава региона подтвердил, что по отношению к нему физическое давление не применялось, - рассказал Алексей Мельников, секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Также правозащитник отметил, что Сергею Фургалу передали еще часть телеграмм, датированных июлем-месяцем.

Напомним, Сергея Фургала обвиняют в организации двух заказных убийств. Следствие считает, что смерти двух его бизнес-партнеров были финансово выгодны именно Сергею Ивановичу. Он был задержан в Хабаровске, 9 июля и в тот же день доставлен в Москву.