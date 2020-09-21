Обстановка в Хабаровском крае на 21 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 21 сентября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +6 +8, днем +13 +15, ветер северный 5-10 м/с. На юге края местами небольшие дожди, ночью +5 +12, днем +13 +18, ветер северо-восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, ночью +2 +1, днем +10 +18, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с. На севере края без осадков, ночью 0 +8, днем +10 +17, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 11392. Из них излечившихся 9158, скончавшихся 101, остальные получают лечение.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.