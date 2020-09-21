В Хабаровске отметили день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске отметили день памяти покровителей семьи и брака святых благоверных Петра и Февронии Муромских. В честь такого события в сквере Любви и Верности на набережной поздравляли супругов, проживших в браке 55 лет и более, а также многодетных родителей. Кроме того, в храме святителя Иннокентия Иркутского состоялась литургия, после которой прихожане крестным ходом прошли к памятнику святых Петру и Февронии.

- Провели церемонию награждения супружеских пар, отметивших изумрудную свадьбу. Им вручили памятные знаки «За супружеское долголетие», подарки и статуэтки покровителей семьи и брака, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, сквер Семьи, Любви и Верности открыли на набережной четыре года назад. Сегодня сюда приходят молодожены, семьи с детьми и супруги, которые долгие годы идут по жизни рука об руку. К слову, это общественное пространство признали лучшим местом в стране среди мест, где установлена скульптура покровителей семьи и брака.