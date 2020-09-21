Обстановка в Хабаровске 21 сентября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 21 сентября 2020 года, в Хабаровске нет отключений холодной воды. Горячую воду отключили в домах на улице Подгаева из-за испытаний трубопроводов и технического обслуживания оборудования котельной «Волочаевская». Ограничение будет действовать до пяти часов вечера 26 сентября 2020 года. Также до 23 сентября отсутствует горячая вода в 638 домах, 60 детских садах и учебных заведениях, 21 медицинском учреждении. Причина - гидравлические испытания трубопроводов «Хабаровских тепловых сетей» зоны ХТЭЦ №2.

- Сегодня, 21 сентября, проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 42 жителей Хабаровска. Общее число заболевших в краевом центре 7943 человека.