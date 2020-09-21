Уровень Амура у Хабаровска 21 сентября 2020: вода на отметке 627 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным Дальневосточного УГМС, утром 21 сентября 2020 года уровень Амура у Хабаровска остановился на отметке в 627 сантиметров. К краевой столице подходит гребень паводка, пришедший со стороны Еврейской автономии. На сегодняшний день под влиянием водной стихии находятся 34 населенных пункта в шести муниципальных образованиях.

- В зоне подтопления в общей сложности 31 жилой дом, 2303 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 42 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в Хабаровске из-за прошедших осадков и высокого уровня Амура в зоне подтопления остаются один жилой дом и 74 приусадебных участка, а также два участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного паводковые воды «захватили» больше 1,5 тысячи дачных участков. Группы сотрудников МЧС России на плавательных средствах продолжают патрулирование островов.