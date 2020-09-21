В Комсомольске насмерть сбили пешехода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске-на-Амуре насмерть сбили пешехода. По предварительной информации, происшествие случилось накануне поздно вечером, 20 сентября. Машина Mitsubishi Airtrek ехала по автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре со стороны дома №1 Амурского шоссе в сторону улицы Дзержинского.

- Во время движения водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в краевом ГИБДД.

Отметим также, что происшествие случилось на трассе, проезжая часть которой предназначена для движения в двух направлениях. Погода была ясная, освещение на дороге отсутствовало. Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать происшествий и сохранить жизнь и здоровье.