Поиски пропавшей пенсионерки закончились в Комсомольске-на-Амуре ФОТО: ПСО «Лига- Спас»

Поиски пропавшей пенсионерки закончились в Комсомольске -на- Амуре. Исход поисковых работ стал известен накануне, 20 сентября 2020 года. По предварительной информации, 78-летняя Антонина Ивановна пошла прогуляться в лесополосу, а точнее к карьеру на трассе Комсомольск -на-Амуре - поселок Западный. Пенсионерка исчезла в минувший вторник, 15 сентября 2020 года, ориентировочно в одном километре от указанного поселка.

- К местным жителям обращались с просьбой помочь в поисках. Женщину в итоге нашли. Она погибла, - прокомментировали в поисковом объединении «Лига- Спас». - Родным и близким Антонины Ивановны выражают соболезнования по поводу невосполнимой утраты.

Всем, кто участвовал в поисках, выражают благодарность. Большое спасибо, что не остались в стороне от чужой беды и помогаете в поисках пропавших людей.