В заповеднике Хабаровского края провели первые после пандемии экскурсии ФОТО: заповедник «Комсомольский»

В заповеднике «Комсомольский» Хабаровского края провели первые после пандемии экскурсии. Визитеры застали особо охраняемую территорию во всей красе. Осень придала природе особый шарм - пожелтевшие листья, созревшие ягоды, листопад. Посетители любовались местами памятника природы «Силинский лес».

- Экскурсантам рассказали историю возникновения памятника природы, интересные факты о растениях и животных Силинского леса, организовали посещение жемчужины охраняемой природной территории - Лесного озера, - рассказали в заповеднике «Комсомольский».

Для гостей также организовали визит в музей Комсомольского заповедника и на этнографическую площадку, где представлен макет нанайского поселения. «Нанайская деревня» представляет собой интерактив в виде в землянки, фанзы и шалаша. В помещения можно было зайти и посмотреть предметы утвари коренных народов Приамурья.