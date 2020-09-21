В Хабаровском крае школьники спасли потомство дальневосточной черепахи ФОТО: минприроды Хабаровского края

В Хабаровском крае школьники спасли потомство дальневосточной черепахи. Мальков благополучно выпустили в озеро Гасси, расположенное на территории национального парка «Анюйский». А до этого была проделана большая работа - ребята буквально просеивали руками приозерные пляжи в поисках кладок.

- В прошлом году школьники из села Иннокентьевка Нанайского района под руководством Дмитрия Кришкевича начали оказывать неоценимую помощь в сохранении популяции амурского реликта. Ранее стараниями ребят удалось спасти и выпустить для зимования 83 черепашки. Яйца нашли на территории, подверженной затоплению. Их изъяли и положили в инкубатор, где из них благополучно вылупилось потомство, - рассказали в краевом минприроды.

В этом году работы по спасению краснокнижной рептилии продолжились. Отметим также, что инкубация - это очень трудоемкий процесс, сейчас есть идея создания специального черепашьего инкубатора, но это пока в проекте.