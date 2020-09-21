В Хабаровском крае молодежь будут вовлекать в поисково-исследовательскую деятельность Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае молодежь будут вовлекать в поисково-исследовательскую деятельность. Работу проведут в рамках проекта регионального модельного центра дополнительного образования «Школа поисковика».

- Инициативу представили на грантовом конкурсе, который проходил в рамках Всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020» на Сахалине с 30 августа по 4 сентября. Проект получил денежную поддержку в размере 1,1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря проекту собираются создать условия для вовлечения молодежи Хабаровского края в поисково-исследовательскую деятельность. Ожидается, что чуть больше чем за полгода поучаствовать в проекте смогут не менее 500 ребят из пяти муниципальных образований. В рамках проекта будут организовывать информационные встречи, проведут слет «Школа инструкторов». В июле 2021 года пройдет летняя профильная смена «Школа поисковика».