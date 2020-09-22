В Хабаровске лишили свободы поджигателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске лишили свободы поджигателя. Из материалов дела следует, что 22-летний злоумышленник уничтожил чужую машину. Повод для столь решительных действий был малозначительный. Фигуранту не понравилось, как управляет машиной водитель автомобиля марки Toyota RAV-4 при движении в центре города.

- Осужденный выследил хозяйку машины. Затем в мае 2019 года пришел во двор, где находилось авто, облил машину бензином и поджег ее зажигалкой. Иномарка сгорела, также пострадал рядом припаркованный автомобиль марки Nissan Presage, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Собственникам автомобилей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более полутора миллионов рублей. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с возмещением ущерба, причиненного потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.