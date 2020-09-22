Строительство угольного терминала «свернули» в Хабаровском крае ФОТО: Администрация Советско-Гаванского муниципального района

Строительство угольного терминала «свернули» в Хабаровском крае. В компании, которая намеревалась реализовать проект на территории Советско-Гаванского района, услышали первичные требования местных жителей и их недовольство.

В официальном обращении компании к жителям поселка Заветы Ильича говорится, что ранее предлагали местному населению уникальное для России партнерство. В его рамках большей части населения должны были безвозмездно отойти 10 процентов компании «Порт Дальний». Речь шла о сумме в 50 миллионов долларов. Однако освоить деньги удалось бы после окончания строительства терминала.

Тем не менее такое заманчивое предложение не устроило местных жителей - больше половины из них выразили категорическое неприятие самой идеи строительства угольного терминала. В итоге компания приняла решение реализовать свой проект на территории другого региона.