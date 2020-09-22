Уровень Амура у Хабаровска 22 сентября 2020 года: вода на отметке 622 сантиметра Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 22 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска на отметке 622 сантиметра. Гребень паводка смещается у краевой столицы. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня ожидается спад уровня воды на 15-20 сантиметров.

- На территории края затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,9 метра, пойма Нижнего Амура затоплена на глубину 0,2-3,5 метра. На реке Амур у Комсомольска -на- Амуре 26 сентября уровень воды ожидается 650-700 сантиметров. Напомним, опасным явление считается, когда вода доберется до отметки 650 сантиметров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Обращаем внимание, что в Нанайском районе у села Малмыж ожидается подъем воды до отметки категории опасного явления в 560 сантиметров.