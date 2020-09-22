В Хабаровске после пандемии проходит масштабная уборка Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске после пандемии проходит масштабная уборка. Месячник по санитарной чистке закончится субботником, запланированным на 26 сентября. Ранее работу в этом направлении откладывали из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу.

- На первом месте ликвидация несанкционированных свалок. В планах было разобрать 45 мусорных куч, но уже благополучно справились с 52, - рассказали в городском управлении ЖКХ. - На дорогах поубавилось трещин в асфальте. Дорожники залили уже 3300 метров дорожного полотна, хотя первоначально собирались выполнить всего 2450.

Кроме того, привели в порядок 24 площади и сквера из 33-х намеченных, очистили свыше тысячи квадратных метров газонов. Работники коммунальных служб и подразделений благоустройства уже побывали с уборкой на 22 из 80 бесхозных территориях, привели в порядок 1480 хабаровских дворов. В городе начали высаживать молодые деревья и кустарники.