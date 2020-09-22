Под Хабаровском снесли мешающий проезду по дороге шлагбаум Фото: УФССП по ЕАО

Под Хабаровском снесли мешающий проезду по дороге шлагбаум. По предварительной информации, препятствие установили в одном из садоводческих товариществ. Оно мешало автолюбителям ездить по дороге общего пользования.

- Дело мирным путем решить не получилось, после судебных разбирательств в ситуацию вмешались судебные приставы. У них находилось исполнительное производство в отношении садоводческого товарищества об обязанности демонтировать шлагбаум и перенести часть металлического забора, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

При этом руководство садоводческого товарищества предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе. Должник решил не испытывать терпение Фемиды и самостоятельно устранил препятствия. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.