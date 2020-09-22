В Хабаровске на премьере фильма о легенде футбола разыграют мяч с автографами ФОТО: КНОТОК

В Хабаровске состоится громкая премьера фильма «Стрельцов». Кино о легенде советского футбола, кумире миллионов. Украсить такое событие решили розыгрышем. Победителю достанется мяч с автографами игроков футбольного клуба «СКА- Хабаровск».

- Основные правила розыгрыша - нужно купить билет в кинотеатр «Совкино» на фильма «Стрельцов». Премьера состоится 24 сентября в 19:20. В этот день нужно прийти в кино, занять свое место в кинозале «Гранд-иллюзион» и ждать розыгрыша, - рассказали в КНОТОК.

Победителя розыгрыша определят перед началом сеанса 24 сентября в 19:20. Выбирать будут путем случайного подбора номеров посадочных мест кинозала. Желаем удачи футболистам «СКА- Хабаровска», приятного просмотра зрителям и победы участникам розыгрыша.