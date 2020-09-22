В Хабаровском крае восстановили право жителей ходить в баню Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае восстановили право жителей ходить в баню. Нарушение выявили во время прокурорской проверки в Ульчском районе. Внимание правоохранители обращали в первую очередь на соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на территории сельского поселения «Село Софийск».

- По результатам проверки установили, что в поселении не созданы условия для обеспечения жителей поселения услугами муниципальной общественной бани. В частности органы местного самоуправления не заключили с МООО «Софийское коммунальное хозяйство» ежегодное соглашение о предоставлении услуги в виде общественной бани на 2020 год, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Из-за недочета было нарушено право граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие. Позже суд признал незаконным бездействие органов местного самоуправления и обязал устранить нарушение законодательства. Решение суда исполнено.