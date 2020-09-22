При попытке сбыть похищенные патроны задержали жителя Хабаровского края Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае задержали мужчину, у которого незаконно хранились боеприпасы. По предварительной информации, подозреваемого взяли при попытке сбыть патроны трем жителям Вяземского района. К слову, «товар» фигурант похитил у односельчанина.

- Задержанный объяснил, что боеприпасы он забрал из помещения летней кухни. Там они хранились в сейфе, который он перед хищением патронов взломал. Экспертиза подтвердила, что боеприпасы, а именно 121 патрон 12 и 7,62 миллиметрового калибра заводского изготовления, пригодны для стрельбы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что у фигуранта не было оружия, а боеприпасы он целенаправленно забрал, чтобы продать. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и сбыт боеприпасов» и «Кража». На время разбирательств фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.