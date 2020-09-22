В Хабаровском крае открыли новую спортплощадку для сдачи норм ГТО Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открыли новую спортплощадку для сдачи норм ГТО. Объект появился в поселке Солнечный Солнечного района. Работу по обустройству территории выполнили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

- В поселке Солнечный создали спортивный кластер для детей и взрослых. На территории детско-юношеской спортивной школы имени Мусатова работает бассейн, стадион, хоккейная коробка. Теперь заработает комплекс для выполнения норм ГТО, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Напомним, получение золотого знака дает некоторые привилегии его обладателю. Например, школьники могут рассчитывать на дополнительные баллы по ЕГЭ, студенты - претендовать на повышенную стипендию, а для работодателя это перспективный специалист, который меньше болеет и больше времени уделяет трудовому процессу.