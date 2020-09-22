Тигра на коньках собираются установить в Хабаровске ФОТО: аккаунт в Instagram Михаила Сидорова

Тигра на коньках собираются установить в Хабаровске. Рабочее название скульптуры - «Сила тигра», она будет своего рода талисманом хоккейного клуба «Амур». Автор идеи - местная жительница, которая направила предложение в Хабаровскую городскую думу.

- Предполагается, что скульптуру установят на фонтанной площади, прилегающей к СЗК «Платинум-Арена». Проект является уникальным для нашего города. К слову, тигр может стать одной из визитных карточек города, местом притяжения не только для любителей спорта, хоккея, горожан, но и туристов, - рассказал Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы седьмого созыва в своем аккаунте в Instagram.

Идею уже положительно оценили в министерстве имущественных отношений Хабаровского края, владеющих территорией, в мэрии Хабаровска, а также руководство СЗК «Платинум-Арена» и президент ХК «Амур». Проект скульптуры подготовил Евгений Петешев - член творческого союза художников России. Сейчас ищут инвесторов, желающих поучаствовать в установке скульптуры.