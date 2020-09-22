Под Хабаровском пройдет фестиваль «Край полосатых» Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Под Хабаровском пройдет фестиваль экологической культуры «Край полосатых». Жителей и гостей города приглашают с пользой провести время с 22 по 27 сентября. Мероприятие, посвященное Дню амурского тигра, пройдет в зоосаде «Приамурский».

- В программе мероприятия 22, 24 и 26 сентября проведут тематические игровые экскурсии «Тропою тигра». Начало в 11:00 и 15:00. Группа не менее пяти человек формируется на проходной у стендов об особо охраняемых территориях края, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Кроме того, 23 сентября организуют семейный конкурс плакатов «Таежный коллаж» с 12:00 до 15.00, а 25 сентября - познавательно-развлекательную программу «Тигроведы», которая пройдет с 12:00 до 15:00. Сам же праздник «Край полосатых» состоится 27 сентября с 12:00 до 16:00. Кстати, посетителей, в наряде которых будут присутствовать тигриные цвета - белый, оранжевый и черный, будут пускать бесплатно.