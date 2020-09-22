Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 22 сентября 2020: лечатся 118 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 22 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре проходят лечение 216 человек. У 118 пациентов официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали 11 человек, госпитализировали двух пациентов.

- В реанимационном отделении находится семь пациентов. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 92 пациента, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За сутки поступило 10 пациентов с этим диагнозом, - прокомментировали в городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 29 пациентов с ковидом. Из них семеро - это дети. Выписали по выздоровлению три человека. Жителей Города юности призывают соблюдать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.