Хабаровчанка победительницей вернулась с соревнований по скейтбордингу Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчанка победительницей вернулась с соревнований по скейтбордингу. Елизавета Банникова взяла «золото» и «серебро» на всероссийских состязаниях в дисциплине «Парк». Чемпионат прошел на минувших выходных в Казани.

- Елизавете 13 лет. Она прошла в финал всероссийских состязаний, преодолев несколько предварительных онлайн-этапов. За «золото» она боролась, в основном, с соперницами из Москвы. В свои прокаты в скейтпарке «Урам» Елизавета включила проверенные, многократно отточенные трюки, что позволило ей занять первую строчку пьедестала, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, хабаровчанка показала самые сложные «финты» из своего арсенала. Благодаря этому смогла завоевать серебряную медаль.

Напомним, власти Хабаровска озадачились построить третий скейтпарк в парке имени Юрия Гагарина. К слову, скейтбординг как олимпийский вид спорта дебютирует на Олимпиаде в Токио. Ее перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Награды разыграют в двух дисциплинах - «Парк» и «Улица».